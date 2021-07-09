Популярный комик раскрыл историю появления проекта «Что было дальше?»

Популярный комик Нурлан Сабуров рассказал о том, как появилась идея шоу «Что было дальше?» и о том, как он сам пришел в проект. Комик также объяснил, почему ведущие шоу оскорбляют гостей. Видео опубликовано на YouTube.

По словам Сабурова, идея шоу принадлежит комику Максиму Морозову, который на данный момент является и автором основных идей рекламных интеграций шоу. Изначально Морозов предложил участвовать в проекте Рустаму Рептилоиду, Тамби Масаеву и Эмиру Кашокову, а также позвал «ребят из "Импровизации" (комедийное шоу от Comedy Club Production — прим. "Ленты.ру")».

В таком составе, как сказал Сабуров, было проведено около пяти технических вечеринок, после которых стало очевидно, что между участниками «не сложилось химии». Комик рассказал, что после этого его пригласили в качестве ведущего, затем в «Что было дальше?» появились Алексей Щербаков и Артур Чапарян.

Сабуров также сообщил, что изначально в шоу не планировали оскорблять гостей. «Мы это не подразумевали. Чистая правда. Я вообще не думал, что мы будем обсирать гостей, просто так приходят люди, что ты волей-неволей… Это как не съесть торт, который стоит на столе», — объяснил комик.

Также Сабуров признался, что не ожидал такого успеха проекта. Комик думал, что шоу, запущенное весной 2019 года, просуществует не больше полугода.

Ранее Сабуров рассказал, что изначально «Что было дальше?» задумывали как шоу, смысл которого в том, чтобы ведущие только отгадывали концовку историй гостей.