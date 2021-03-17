Популярный комик раскрыл историю самого успешного российского YouTube-шоу

Популярный комик Нурлан Сабуров рассказал об истории создания YouTube-шоу «Что было дальше», один из выпусков которого в 2020 году стал самым успешным российским роликом на видеохостинге. Подробности он раскрыл в беседе со своим коллегой Славой Комиссаренко, подкаст опубликован на его YouTube-канале

Сабуров отметил, что изначально «Что было дальше» задумывали как шоу, смысл которого в том, чтобы ведущие только отгадывали концовку историй гостей. Однако во время первых выпусков ведущие решили использовать жесткие шутки.

По словам комика, изначально его пригласили в «Что было дальше» в качестве гостя, тогда он рассказал историю о корпоративе в Казахстане. Вскоре ему позвонил продюсер шоу Максим Морозов. Он предложил Сабурову стать одним из ведущих шоу.

Во время работы команда проекта выработала свой особый стиль жестких шуток: найти особенность гостя, превратить ее в минус, а затем сильно утрировать ее. «Это нельзя говорить вслух, думать даже об этом, ты сразу хуже как человек становишься», — описал Сабуров юмористический принцип шоу.

В конце 2020 года видеохостинг YouTube назвал самые популярные в России видео. Выпуск шоу «Что было дальше» с участием журналиста Юрия Дудя и певицы Лолиты занял первое место — на тот момент его посмотрели 27 миллионов раз. В тройку лидеров также вошли интервью комика Алексея Щербакова Дудю и запись шоу Первого канала «Вечерний Ургант» с участием рэпера Моргенштерна.