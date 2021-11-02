ТНТ приостановил съемки шоу «Игра»

Руководство телеканала ТНТ решило приостановить комедийное шоу «Игра» из-за пандемии коронавируса. О том, что съемки проекта и трансляция уже готовых новых выпусков переносятся, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе канала.

На ТНТ приняли решение перенести съемки на более поздний срок, чтобы не подвергать риску зрителей, артистов и съемочную группу. Их планируется возобновить после того, как эпидемиологическая обстановка в Москве стабилизируется.

«Съемочный процесс шоу подразумевает присутствие большого количества зрителей, их живую реакцию на происходящее на сцене и полную заполняемость зала, что противоречит текущим санитарным нормам и предписаниям», — добавили в пресс-службе канала.

В то же время ТНТ приостановит трансляцию уже отснятых выпусков «Игры». В частности, седьмой серии проекта, которая должна была выйти в эфир в воскресенье, 7 ноября. Это решение представители телеканала объяснили тем, что оставшиеся выпуски необходимо показать без длительного перерыва между ними, чтобы сохранить у зрителей целостность картины.

Ранее шоу «Игра» раскритиковал руководитель и ведущий КВН Александр Масляков. Он назвал проект ТНТ калькой КВН. Кроме того, он посчитал, что обещать победителям шоу 30 миллионов рублей — это аморально по отношению к молодым людям, которым эта игра интересна.

В юмористическом шоу «Игра» принимают участие 12 команд, состоящих из представителей старой и новой школы юмора. Среди них — Азамат Мусагалиев, Алексей Щербаков, Иван Абрамов, Рустам Рептилоид, Тамби Масаев и многие другие. Ведущим шоу стал Евгений Чебатков, в жюри проекта вошли Нурлан Сабуров, Гарик Мартиросян, Юлия Ахмедова и Гарик Харламов.