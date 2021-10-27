Ведущий «России 1» назвал новое шоу ТНТ «КВН со словом жопа»

Ведущий YouTube-шоу Comment Out и проекта «Я вижу твой голос» на «России 1» Владимир Маркони назвал новую передачу телеканала ТНТ «Игра» похожей на КВН. Его рассуждения прозвучали в подкасте комика Данилы Поперечного «Без души», вышедшем на YouTube.

Ведущий отметил, что его ожидания от нового проекта ТНТ были завышены. Причина этого заключалась в том, что люди, побывавшие на съемках и технических вечеринках, называли «Игру» комедийным переворотом.

Однако посмотрев один выпуск «Игры», Маркони решил для себя, что шоу очень похоже на Клуб веселых и находчивых. «Это КВН со словом жопа. (...) Глобально — это КВН. КВН за деньги», — заявил телеведущий.

В то же время он отметил, что некоторые шутки, прозвучавшие в новом проекте ТНТ, показались ему удачными. «Я поймал себя на том, что на некоторых местах я в голос посмеялся. Для меня это показатель — раз я посмеялся около телевизора, значит, это было действительно смешно», — сказал Маркони.

Поперечный в свою очередь рассказал, что обсудил «Игру» с ведущим программы, комиком Евгением Чебатковым, который ранее признавался, что не любит КВН. Он согласился с тем, что первые выпуски шоу были действительно похожи на Клуб веселых и находчивых, однако заверил Поперечного, что к пятому выпуску формат программы изменился.

Ранее о шоу «Игра» высказался руководитель и ведущий КВН Александр Масляков. Телеведущий посчитал проект калькой КВН и заявил, что обещать победителям шоу 30 миллионов рублей — это аморально по отношению к молодым людям, которым эта игра интересна.

Премьера юмористического шоу «Игра» состоялась на канале ТНТ 26 сентября. За приз в размере 30 миллионов рублей борются команды бывших участников КВН и молодых комиков. Ведущим программы стал стендапер Евгений Чебатков, в состав жюри вошли Гарик Мартиросян, Нурлан Сабуров, Гарик Харламов и Юлия Ахмедова.