Участник шоу на ТНТ высказался о последствиях шутки про Кадырова

Участник юмористического проекта «Игра» телеканала ТНТ Еркебулан Мырзабек высказался о реакции на шутку про главу Чечни Рамзана Кадырова. Комик заявил «Газете.Ru» об отсутствии последствий — ни ему, ни его коллегами по команде «Астана» претензий после эфира не поступало.

«Никаких проблем не было», — заверил комик.

В одном из последних выпусков шоу юмористы спародировали извиняющуюся перед Кадыровым собаку. Животное, по сюжету миниатюры, должно было принести извинения перед главой Чечни за то, что гавкнуло. В сцене участвовали два комика, один из которых изображал собаку, а второй — якобы снимал происходящее на камеру. После того, как «собака» с трудом произнесла слова извинения, ее потребовали просить прощения «в письменном виде».

Ранее депутаты Госдумы заявили о решении обратиться в прокуратуру из-за демонстрации поцелуя комиков в эфире шоу «Игра». Депутат Михаил Романов, в частности, заявил о пропаганде нетрадиционных ценностей в эпизоде программы. По его мнению, после соответствующей просьбы прокуратура должна проверить сюжет и принять необходимые меры в отношении людей, которые выпустили его в эфир.

Премьера юмористического шоу «Игра» состоялась на канале ТНТ 26 сентября. За приз в размере 30 миллионов рублей борются команды бывших участников КВН и молодых комиков. Ведущим программы стал стендапер Евгений Чебатков, в состав жюри вошли Гарик Мартиросян, Нурлан Сабуров, Гарик Харламов и Юлия Ахмедова.