На ТНТ спародировали извиняющихся перед Кадыровом

В юмористическом телепроекте «Игра» на ТНТ изобразили извиняющуюся перед Кадыровом собаку

В новом юмористическом телепроекте «Игра», которое выходит на телеканале ТНТ, спародировали извиняющихся перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Отрывок из шоу опубликовал Telegram-канал «Небожена».

«Представьте, собака, которая гавкнула на Рамзана Кадырова, извиняется», — объявил один из участников команды «Астана» перед миниатюрой. Далее на сцене остаются двое комиков, один из которых изображает собаку, а второй — якобы снимает происходящее на камеру.

Изображающий собаку участник с трудом произносит слова: «Простите, больше такого не повторится». После этого второй комик требует принести извинения «в письменном виде».

Ранее депутаты Госдумы заявили о решении обратиться в прокуратуру из-за демонстрации поцелуя участников команды «Камызяки» Дениса Дорохова и Александра Панекина в эфире юмористического шоу «Игра» на ТНТ. Депутат Михаил Романов отметил, что эпизод поцелуя двух мужчин пропагандирует нетрадиционные ценности, чем нарушает норму российского законодательства.

Премьера юмористического шоу «Игра» состоялась на канале ТНТ 26 сентября. За приз в размере 30 миллионов рублей борются команды бывших кавээнщиков и молодых комиков. Ведущим программы стал стендапер Евгений Чебатков, в состав жюри вошли Гарик Мартиросян, Нурлан Сабуров, Гарик Харламов и Юлия Ахмедова.

