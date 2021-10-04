В Госдуме попросят прокуратуру проверить шоу «Игра» на ТНТ из-за поцелуя мужчин

Депутаты Госдумы заявили о решении обратиться в прокуратуру из-за демонстрации поцелуя участников команды «Камызяки» Дениса Дорохова и Александра Панекина в эфире юмористического шоу «Игра» на ТНТ. Об этом сообщает издание «Подъем».

Депутат Михаил Романов отметил, что эпизод поцелуя двух мужчин пропагандирует нетрадиционные ценности, чем нарушает норму российского законодательства. По его мнению, после соответствующей просьбы прокуратура должна проверить сюжет и принять необходимые меры в отношении людей, которые выпустили его в эфир.

«Это мерзко. <...> Нам крайне важно, чтобы наши дети не смотрели такие элементы шоу, которые, может, для какой-то аудитории являются юморными, но они позиционируют не нашу культуру и подрывают наши национальные и конституционные основы», — подчеркнул Романов.

Другой депутат Анатолий Выборный сообщил, что также собирается обратиться в надзорные органы. Он признался, что популяризация подобных эпизодов вызывает у него беспокойство. Парламентарий уточнил, что отношения двух мужчин — это их личное дело, и добавил, что выступает против того, чтобы они «выпячивали то, что может сформировать у подрастающего поколения неправильную ориентацию».

О намерении написать заявление в прокуратуру рассказала и уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец. В разговоре с «Газетой.Ru» она рассказала, что демонстрация такого эпизода абсолютно недопустима для несовершеннолетних, так «может нанести вред их психическому и физическому здоровью».

Волынец обвинила участников шоу «Игра» в попытке «хайпануть» на поцелуе. По ее словам, «мода на это все» прошла еще 15 лет назад. «Сейчас деятели, которые используют все эти моменты, пытаются хайпануть, взять свою часть на скандале, пренебрегая нормами здравого смысла, морали, нравственности и нарушая закон», — констатировала детский омбудсмен.

Выпуск шоу «Игра» с поцелуем двух мужчин был показан на ТНТ 3 октября. В эфире передачи комик Денис Дорохов в платье невесты и парике поцеловал партнера по команде «Камызяки» Александра Панекина, игравшего жениха.

Премьера юмористического шоу «Игра» состоялась на канале ТНТ 26 сентября. В нем команды бывших кавээнщиков и молодых комиков борются за приз в размере 30 миллионов рублей. Ведущим программы стал стендапер Евгений Чебатков, в состав жюри вошли Гарик Мартиросян, Нурлан Сабуров, Гарик Харламов и Юлия Ахмедова.