Мартиросян раскрыл свою реакцию на поцелуй мужчин в эфире ТНТ

Комик и телеведущий Гарик Мартиросян прокомментировал поцелуй юмористов Дениса Дорохова и Александра Панекина в эфире юмористического шоу «Игра» на телеканале ТНТ. Свою реакцию Мартиросян раскрыл в интервью на YouTube-канале «Ковальский».

«Для меня это перегиб, но я не в счет, потому что я не участник этого действия, я всего лишь член жюри», — сказал комик. Он также назвал взгляды, которых придерживается, консервативными.

Мартиросян признался: несмотря на то, что сюжет скетча вел к такому развитию событий, для всех, включая его, момент все равно оказался неожиданностью. «Это длилось недолго. Но эффект, который они хотели произвести, случился», — заключил телеведущий. Он добавил, что комики «очень изящно вышли из ситуации»: после поцелуя один из участников сценки раскритиковал участвовавших в нем мужчин.

4 октября депутат Госдумы Михаил Романов заявил о решении обратиться в прокуратуру из-за демонстрации поцелуя в шоу «Игра». По его мнению, после соответствующей просьбы прокуратура должна проверить сюжет и принять необходимые меры в отношении людей, которые выпустили его в эфир.

Момент с поцелуем двух мужчин был показан на ТНТ 3 октября. Дорохов в платье невесты и парике поцеловал Панекина, игравшего жениха. Юмористов, по сюжету скетча, остановил другой участник команды Азамат Мусагалиев. Он напомнил им, что такой поступок могут посчитать пропагандой нетрадиционных ценностей, на что Дорохов пошутил: «Какая пропаганда, я же девочка!»