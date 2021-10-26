Мартиросян назвал причину закрытия популярного шоу Первого канала

Комик и телеведущий Гарик Мартиросян назвал причину закрытия юмористической программы «Прожекторперисхилтон», выходившей на Первом канале. По его словам, он и юморист Сергей Светлаков ушли из-за контракта с телеканалом ТНТ. Об этом Мартиросян рассказал в интервью на YouTube-канале «Ковальский».

По словам Мартиросяна, когда его и Светлакова пригласили ведущими в «Прожекторперисхилтон», руководство ТНТ не стало возражать. Однако спустя несколько лет телеканал изменил решение. «В какой-то момент на ТНТ сказали: "Ребята, мы вам запрещаем дальше"», — вспомнил Мартиросян.

Он пояснил, что телеканал имел право на такой ультиматум, поскольку комики подписали с ним многолетний контракт. При этом, по словам Мартиросяна, они могли выбрать «Прожекторперисхилтон» и остаться на Первом канале, однако в этом случае им бы пришлось бросить все популярные проекты на ТНТ. Телеведущий подчеркнул, что запрет на работу в шоу не был «автоматическим процессом». «Это были переговоры, разговоры, попытки решить это все, но не решилось. Сейчас мы [организуем] живые концерты», — заключил Мартиросян.

Ранее Светлаков заявил, что «Прожекторперисхилтон» закрылся из-за цензуры. По его словам, ведущим, в том числе и ему, невозможно было шутить на определенные темы. Мартиросян в свою очередь не согласился с мнением коллеги. Комик отметил: никаких ограничений по формату не было, шутить можно было обо всем.

Программа «Прожекторперисхилтон» выходила с 2008-го по 2012 год на Первом канале. Четверо ведущих — Сергей Светлаков, Иван Ургант, Гарик Мартиросян и Александр Цекало — обсуждали главные новости недели. Проект ненадолго вернулся в эфир Первого канала в 2017 году, выпуски выходили с марта по декабрь того года.

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