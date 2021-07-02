Цекало рассказал о конфликте с коллегами на Первом канале

Шоумен и продюсер Александр Цекало объяснил причины конфликта с коллегами по программе «Прожекторперисхилтон», которая выходила на Первом канале. Об этом Цекало рассказал в интервью Esquire. Как отмечает NEWS.ru, оно было удалено по неизвестным причинам, однако сохранилось в кеше Google.

По словам Цекало, его коллеги по «Прожекторуперисхилтон» оказались среди тех, кто не принял его «изменения в жизни» — брак с Дариной Эрвин, которая младше него на 30 лет.

«Они все назывались друзьями, но по факту они не приняли мою сторону, они не приняли мой выбор и не уважают его, а значит, они не уважают меня и мою жену. Значит, они не друзья», — отметил продюсер. Цекало также добавил, что не сможет сесть ни с кем из бывших соведущих за один стол.

Он также подчеркнул, что занимается своими делами и не испытывает никакого интереса к проекту, который вышел в офлайн. «Сейчас такого рода самоутверждение или заработок мне не нужны, а даже если бы были нужны, то главная причина моего неучастия в этом проекте — то, что это не мои люди», — заключил продюсер.

«Прожекторперисхилтон» — программа, выходившая на Первом канале с 2008 по 2012 год и в 2017 году. Постоянными ведущими программы были Иван Ургант, Сергей Светлаков, Гарик Мартиросян и Александр Цекало. В каждом из выпусков они обсуждали актуальные события вместе с приглашенным гостем.