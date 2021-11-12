Популярный комик раскрыл причины ухода с ТНТ

Популярный стендап-комик Слава Комиссаренко раскрыл причины своего ухода с телеканала ТНТ. В интервью журналисту и блогеру Юрию Дудю он признался, что ушел с ТВ из-за выгорания. Запись разговора доступна на YouTube-канале «вДудь».

«В шоу StandUp на ТНТ сначала сбывается твоя мечта. Но потом на смену этому приходят законы телевидения, которые строятся на необходимости выдавать объемы. И ты их выдаешь, а затем начинаешь выгорать, начинаются самоповторы», — признался Комиссаренко.

В качестве примера он привел ситуацию, когда у комика было две недели на проработку нового стендапа. Он рассматривал вариант проработки более сложной темы и пытался посмотреть на нее под каким-то более необычным углом, но понял, что в случае провала потеряет семь-восемь дней работы.

«И ты после этого окажешься без монолога, а потом тебя спросят, где материал. И ты вынужден идти по пути наименьшего сопротивления: а что там девушка моя? Мы маффины пекли, мы из отпуска смешно возвращались... То есть на шутках это не отражалось, потому что они были смешные, но темы становились более банальными. И ты начинаешь злиться», — рассказал Комиссаренко.

Он добавил, что пытался посмотреть на ситуацию глазами руководства ТНТ и понял, что «просто так устроено телевидение». При этом к участникам проекта StandUp, по его словам, было даже более лояльное отношение: им разрешали делать 20 выпусков в год, в то время как Comedy Club выпускал по 40-50 передач.

В этом же выпуске Комиссаренко рассказал, что купил квартиру недалеко от Арбата в центре Москвы. Он отметил, что смог накопить на недвижимость в столице благодаря своей бережливости. Он не тратил заработки на дорогую одежду, путешествия и полеты бизнес-классом.