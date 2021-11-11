Популярный комик рассказал о покупке квартиры в центре Москвы

Популярный стендап-комик Слава Комиссаренко рассказал, что купил квартиру недалеко от Арбата в центре Москвы. Он поделился подробностями в интервью журналисту и блогеру Юрию Дудю. Запись разговора доступна на YouTube-канале «вДудь».

Комиссаренко отметил, что смог накопить на недвижимость в столице благодаря своей бережливости. Он не тратил заработки на дорогую одежду, путешествия и полеты бизнес-классом. Комик также уточнил, что по совету коллеги Дмитрия Романова хранил средства в долларах. В итоге при покупке жилья часть денег умножилась.

Комик приобрел квартиру себе и родителям, которые переехали в Россию из Белоруссии. Они продали свое жилье в Минске, а Комиссаренко добавил им недостающую сумму. В заключение он еще раз уточнил, что позволил себе подобное жилье, так как очень мало тратил. «Стендап — новый рэп», — сказал Комиссаренко.

В июле Слава Комиссаренко заявил, что первое время после ухода с ТНТ страдал, так как не мог посещать специальную поликлинику для сотрудников телеканала из-за отсутствия медицинской страховки, которая предоставляется работникам телеканала.