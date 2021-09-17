Популярный комик рассказал про cамый неловкий случай в карьере

Популярный стендап-комик Слава Комиссаренко вспомнил про самый неловкий случай, произошедший за всю его карьеру. Подробности он раскрыл в эфире собственного шоу «Спасибо, у меня все!», выпуск которого доступен на YouTube.

Артист рассказал, что инцидент произошел в одном из северных российских городов, куда он приехал выступать. По словам Комиссаренко, в гримерке, которую ему выделили организаторы, было очень холодно, и в результате он все время мерз и хотел в туалет. «А в туалет надо идти прямо через весь зал, через зрителей», — пожаловался он.

Стендапер попросил одного из организаторов отвести его в уборную. Мужчина привел его на склад возле клуба, где Комиссаренко должен был выступать, и сказал, что он может справить нужду там. «Я говорю: "Подожди, а чей это склад?". Он говорит: "Наш"», — вспомнил комик. Затем, по его словам, мужчина предложил использовать склад в качестве уборной.

Комиссаренко долго колебался, но в итоге решил воспользоваться предложением. Внезапно на склад зашел другой организатор. Мужчина сильно удивился присутствию там комика и спросил, что он делает. В ответ артист сказал, что просто стоял.

Ранее Комиссаренко признался, что первое время после ухода с ТНТ испытывал страдания, так как не мог посещать специальную поликлинику для работников телеканала.