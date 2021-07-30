Популярный комик назвал главную причину страданий после ухода с ТНТ

Популярный комик Слава Комиссаренко пожаловался, что первое время после ухода с ТНТ испытывал страдания, так как не мог посещать специальную поликлинику для сотрудников телеканала. Главную причину своих переживаний он назвал в подкасте с юмористом Русланом Белым. Запись их беседы опубликована на YouTube-канале стендапера.

Во время разговора Белый заявил, что серьезно взялся за здоровье и начал часто ходить по врачам, чтобы сдавать различные анализы. На это Комиссаренко ответил, что скучает по медицинской страховке, которая предоставляется сотрудникам ТНТ.

«Это та вещь, из-за которой я больше всего страдал, когда ушел с ТНТ — пропала первоклассная медицинская страховка… Туда приходишь, как в кафе: тебе кофе, чай [наливают]», — признался юморист. Комиссаренко добавил, что ему было приятно находиться в клинике, поэтому он нередко приходил туда в свободное время.

Ранее Комиссаренко раскритиковал КВН из-за нескольких недостатков. По его словам, КВН — это прекрасная игра, в которой, однако, есть несколько негативных моментов.