Популярный комик расшутился у Урганта про Лукашенко

Популярный комик Слава Комиссаренко в эфире программы «Вечерний Ургант» расшутился про президента Белоруссии Александра Лукашенко. Выпуск опубликован на YouTube.

В разговоре с ведущим программы Иваном Ургантом Комиссаренко признался, что в начале своей стендап-карьеры не любил, когда Ургант приходил на его выступления. Из-за его присутствия, признался комик, он и другие стендаперы волновались.

В ответ на это Ургант спросил, чье присутствие в зале может заставить Комиссаренко волноваться до сих пор. «Сейчас как-то я всех рад видеть. Но вот если Чык-Чырык (ироничное прозвище Лукашенко, популярное в сети и часто используемое Комиссаренко — прим. «Ленты.ру») залетит на огонек, конечно, не хотелось бы», — пошутил в ответ комик.

Затем Комиссаренко спародировал Лукашенко. Кроме того, предположив, что белорусский лидер придет на его концерт вместе с сыном Николаем, Комиссаренко придумал для президента еще одну реплику: «Коля, это про нас. Во мы даем!»

В январе Комиссаренко запретили выступать в Минске после того, как он публично критиковал Лукашенко и действия силовиков во время протестов, начавшихся после президентских выборов 9 августа 2020 года. По их итогам баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов, с чем не согласны выходящие на улицы.

Комиссаренко родился и вырос в Минске, однако уже долгое время живет в Москве и выступает в жанре стендап-комедии.