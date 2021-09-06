Выступление белорусской команды КВН вырезали из эфира после шуток про власть

Белорусскую команду КВН вырезали из эфира «Голосящего КиВиНа» после шуток про власть

Выступление белорусской команды КВН «Доктор Хаусс» вырезали из эфира «Голосящего КиВиНа» на Первом канале после того, как участники коллектива со сцены пошутили про власть в стране. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

В частности, в выступлении команды на «КиВиНе» присутствовал номер про президента Белоруссии Александра Лукашенко, который по сценарию был главной звездой фестиваля «Славянский базар» в Витебске, передает официальный Telegram-канал «Сезон КВН 2021».

У «Доктора Хаусса» в той же игре были и другие шутки про власть: например, команда на мотив песни «Снегири» группы «Иванушки International» спела: «Президенты у людей разные, а у нас один».

Компания «АМиК», которая занимается трансляцией игр КВН, пояснила «Подъему», что ежегодно выступления нескольких команд вырезают из эфира. Это объясняется ограниченным временем, отведенным на показ передачи в сетке вещания телеканала, а также тем, что шутки коллективов могли не понравиться зрителям.

«Никакого подтекста не было. Материал закреплен за командой. Возможно, часть этих номеров будет показана в предстоящих полуфинальных играх [Высшей лиги КВН]», — рассказали в пресс-службе «АМиК».

В январе текущего года известному комику телеканала ТНТ Славе Комиссаренко запретили выступать в Минске после того, как он публично критиковал президента Белоруссии Александра Лукашенко и действия силовиков во время протестов в стране.