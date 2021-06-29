Популярный комик рассказал о конфликте с другом из КВН после ухода на ТНТ

Популярный комик, участник команды КВН «Сборная Камызякского края» Азамат Мусагалиев рассказал о постоянных ссорах с другом из КВН, комиком Денисом Дороховым после того, как они ушли на ТНТ. О конфликте и решении проблемы он сообщил в эфире подкаста комика Славы Комиссаренко «Время от времени».

По его словам, в период работы сценаристами на ТНТ у пары начались проблемы во взаимодействии. «В общем, сели придумывать что-то, а Дорох[ов] — очень увлекающийся и отвлекающийся человек. Он не может сесть и писать что-то, плохо концентрируется», — отметил комик.

Мусагалиев пояснил, что подобное поведение у коллеги было и во времена КВН, но тогда это было простительно, потому что участвовала команда. «А здесь на нас двоих была возложена серьезная ответственность — писать. (...) Я стал ворчать на него, а он — отвечать мне», — подчеркнул артист.

В итоге комик посчитал правильным прекратить общение с Дороховым и по работе, и в личной жизни. «Давай расстанемся, перестанем дружить и просто пойдем разными дорогами», — вспомнил он свои слова в том разговоре.

По словам Мусагалиева, в таком минимальном контакте друг с другом они прожили примерно пять лет. «Мы оба мудро поступили», — уверен он. Комик считает, что в определенный момент они стали серьезнее относиться к рабочим процессам и были готовы к продуктивному сотрудничеству, из-за чего и восстановили дружеские отношения.

«Я его очень люблю. Лучше дальше идти, чем возвращаться назад, что-то ломать между нами. Смысла завидовать и соперничать нет. Есть только смысл радоваться и помогать, потому что он всегда и везде радовался и помогал мне. Только на этом наши отношения строятся», — заключил комик.

Ранее Мусагалиев рассказал, как в прошлом передумал уходить в Comedy Club на телеканале ТНТ. Он объяснил, почему поступил так, несмотря на популярность резидентов юмористического шоу.