Дедушка Гарика Харламова прославился благодаря внуку

Дедушка резидента Comedy Club Гарика Харламова прославился в сети после того, как его внук-комик рассказал историю из жизни родственника. Об этом в интервью бывшему участнику КВН Андрею Пределину сообщил комик Азамат Мусагалиев. Ролик опубликован на YouTube.

Впервые о жизни деда Харламов рассказал именно в шоу Мусагалиева «Я себя знаю». По словам юмориста, родственник работал в Эфиопии, однако комик не смог уточнить, кем именно. Он пересказал рассказ дедушки, как тот пошел на рыбалку и закинул удочку. Вскоре мужчина увидел выходящего из реки крокодила. Тогда Харламов-старший «задом прыгнул наверх, как чемпион по прыжкам назад».

В комментариях крайне многие требовали узнать у Харламова, кем же работал его дед в Эфиопии. Этот вопрос Пределин задал и Мусагалиеву. Тот ответил, что был на дне рождении Харламова и услышал, как благодаря тому эфиру дедушку стали беспокоить. «Ему дедушка позвонил и спросил: "Какого хрена мне все звонят и спрашивают, что я делал в Эфиопии?" Знакомые ему звонят», — подчеркнул Мусагалиев.

Комик посчитал, что Гарик так и не сообщил ему причину, по которой его дедушка оказался в африканской стране. Мусагалиев также заключил, что ему «будет интереснее, если так и не узнает», так как «там наверняка будет не то, что хотелось бы».