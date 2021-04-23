Прозванный жирным Гарик Харламов сравнил себя с Пухляшом из Little Big

Резидент Comedy Club Гарик Харламов возмутился тем, что его прозвали жирным, а танцора Дмитрия Красилова из клипа группы Little Big — Пухляшом. Он сравнил себя с артистом в YouTube-шоу «Ошуительное Хоу».

На такую, по мнению Харламова, несправедливость комик пожаловался певцу Филиппу Киркорову в телефонном разговоре во время съемок в студии, где находились участники группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская.

«Объясни мне, пожалуйста, такую интересную вещь, почему его все называют Пухляш, а меня — жирный *** (придурок)? Где вот эта разница? Он в два раза толще меня! Почему он вот такой нежный Пухляш, а я нет?!» — возмутился комик.

Киркоров ответил, что во всем виновата репутация Харламова. «Ты стал раздражителем, ты в последнее время так нашалил везде», — заметил он. Певец предложил комику два варианта дальнейшего развития карьеры: либо сделать пластическую операцию, либо терпеть и продолжать развиваться в текущем образе.

Ранее Харламов опубликовал видео с народным артистом СССР Иосифом Кобзоном. Комик в шутку заметил, что эстрадный певец еще 43 года назад предсказал закрытие Турции и Танзании для российских туристов.