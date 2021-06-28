Звезда КВН объяснил отказ уходить в Comedy Club

Звезда команды КВН «Сборная Камызякского края», комик Азамат Мусагалиев рассказал, что в прошлом отказался уходить в Comedy Club на телеканале ТНТ. В эфире подкаста комика Славы Комиссаренко «Время от времени» он объяснил, почему поступил так, несмотря на популярность резидентов юмористического шоу.

«К тому моменту, когда мне можно было уже прийти в Comedy Club, мне был неинтересен Comedy Club», — подчеркнул он, почему передумал. Комик пояснил, что в те времена ему уже было интересно «абсолютно другое», поэтому он стал развивать другие проекты ТНТ.

При этом Мусагалиев признал, что в его жизни был период, когда он очень хотел попасть в Comedy Club. «До того, как у меня появилась возможность попасть в Comedy Club, я сидел и думал: "Да это что за небожители? Как туда попасть? Как с ними быть в одной когорте?" А потом я понял, что можно сделать и круче»», — подчеркнул юморист.

Ранее Мусагалиев рассказал, как однажды смог обмануть ведущего премьер-лиги клуба Александра Маслякова-младшего, с которым поддерживал дружеские отношения.