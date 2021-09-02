Популярный комик рассказал о пережитой им звездной болезни

Популярный российский стендап-комик Евгений Чебатков признался, что в молодости пережил звездную болезнь. Об этом эпизоде жизни 30-летний артист рассказал в эфире подкаста своего коллеги Славы Комиссаренко «Время от времени», запись которого доступна на YouTube.

«Когда я жил в Томске и работал на радио и телевидении, у меня была локальная звездная болезнь. Я занимался рэпом активно, выступал в каких-то клубах. (...) Не настолько, конечно, что я там требовал особого отношения везде и всегда», — заявил Чебатков. По его словам, своим поведением он отвернул от себя большое количество людей.

Комик добавил, что звездная болезнь прошла у него после того, как он начал работать на курином заводе в Канаде. «Вот там я все понял. Ты стоишь у конвейера с этими курами и такой [думаешь]: "Господи!"» — вспомнил он. Как подчеркнул Чебатков, тогда он усвоил урок, что такое высокомерное поведение может рано или поздно привести к конвейеру.

Ранее стендап-комик поделился историей о том, как его пытались «завербовать» в КВН во время учебы в университете Томска. Чебатков отметил, что был сильно удивлен тому, что этот проект очень популярен среди молодых людей, так как сам он КВН никогда не интересовался.