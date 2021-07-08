Известный российский комик рассказал о влиянии Дудя на его жизнь

Популярный российский комик Евгений Чебатков в разговоре с главным редактором российского Esquire Сергеем Минаевым рассказал о том, как интервью журналисту Юрию Дудю повлияло на его жизнь. Запись их беседы опубликована на YouTube-канале Esquire.

Отвечая на вопрос Минаева о том, выросло ли количество концертов после интервью Дудю, Чебатков отметил, что у него стало больше выступлений. По словам комика, интерес к его творчеству увеличился сразу после публикации ролика.

«Я что делал, то и делаю. Я вообще не менял материал. Но просто сразу это видно было: был один темп продажи концертов, а потом выходит интервью, и он сразу — бум!» — поделился Чебатков.

Комик также рассказал историю их знакомства. По словам Чебаткова, Дудь случайно пришел на его выступление. «Он прям сидел в зале, заметил меня, встретил меня на улице у служебного входа», — поделился стендапер и добавил, что очень благодарен журналисту.

Интервью Чебаткова Дудю вышло 3 марта. За четыре месяца ролик набрал около 8,5 миллиона просмотров.

В интервью Чебатков, в частности, рассказал о причинах негативного отношения к КВН. Комик отметил, что в детстве любил смотреть шоу, однако чем старше он становился, тем более абсурдной казалась ему передача.