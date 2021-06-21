Комик из «Вечернего Урганта» похвастался высокими заработками

Популярный российский комик Дмитрий Романов, один из авторов шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, похвастался высокими ежемесячными заработками. Об этом сообщает «Телепрограмма».

Романов рассказал, что его полностью устраивают доходы от работы на телевидении. Кроме того, стендапер получает дополнительный заработок благодаря живым концертам. «Я хорошо зарабатываю. Все известные юмористы имеют хороший заработок. Потому что смеяться — это базовая потребность человека», — отметил Романов.

Юморист добавил, что его заработок зависит от того, сколько концертов в месяц он проводит. «Доход юмориста — это, как правило, деньги за живое выступление», — признался комик. Он добавил, что в его понимании хорошая зарплата начинается от 500 тысяч рублей в месяц.

Ранее Романов назвал способ попасть на работу в «Вечерний Ургант». Он рассказал о том, как устроился в передачу, и объяснил, что единственный метод добиться желаемого — быть настойчивым.

Дмитрий Романов родился и вырос в Одессе, затем переехал в Москву. Он участвовал в КВН, шоу «Большая разница» и нескольких проектах телеканала ТНТ: Comedy Club, Stand Up, «Убойная лига» и других передачах. После ухода с ТНТ он начал сотрудничать с шоу «Вечерний Ургант».