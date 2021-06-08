Российский комик возмутил женщин своим отношением к жене

Высказывания российского комика Ивана Абрамова в интервью YouTube-каналу «Макарена» о жене недавно опубликовали в коротком видео в соцсети TikTok, что привело к появлению множества возмущенных постов со стороны блогеров.

Интервью было опубликовано в марте. В нем стендапер в том числе высказался о невозможности продолжения отношений с женой при появлении у нее лишнего веса. «Я сразу ей сказал: я изменю 100 процентов отношение к тебе. Я, возможно, тебе не изменю, но, конечно, я к тебе буду относиться хуже. Это нормально — люди так созданы — тебе нравится картиночка», — отмечал Абрамов.

Комик также рассказал, что не видит женщин лучше супруги, хотя в прошлом «не задерживался надолго с одной женщиной». «Она вот такая мудрая. Татарки, это будто производство идеальных жен. От них пахнет семейным очагом», — заметил Абрамов. По его словам, если она продолжит быть в форме, такой же кроткой, красивой, умной, то их браку ничего не угрожает.

Поклонники в комментариях начали оскорблять Абрамова. Многие отмечали, что разочаровались в комике, услышав его мнение об отношениях и женщинах. В настоящее время юморист закрыл комментарии в Instagram.

К обсуждению ситуации присоединились блогерши. В частности, Наталья Краснова высмеяла позицию Абрамова. «Если Ванина пися уныло повиснет к 45 годам, его жена имеет полное право начать относиться к нему плохо. Так ведь?» — написала она. Ведущая Алена Водонаева посоветовала комику почаще думать над сказанными словами и не оскорблять женщин. Блогерша Ида Галич из-за услышанного вспомнила про свои переживания из-за набранного веса во время беременности.