Популярный российский комик вспомнил о «вербовке» в КВН

Популярный российский комик Евгений Чебатков вспомнил историю о том, как его пытались «завербовать» в КВН. Об этом он рассказал главреду российского Esquire Сергею Минаеву, запись их беседы опубликована на YouTube.

По словам популярного комика, история с «вербовкой» произошла, когда он поступил на первый курс университета в Томске. Чебатков признался, что уже на встрече первокурсников удивился тому, насколько передача популярна. По его словам, местной команде КВН «Максимум», ставшей чемпионом Высшей лиги, аплодировали намного громче, чем мэру города и губернатору области.

Вскоре после этого, по воспоминаниям Чебаткова, к студентам подошел человек, предложивший играть в КВН. «Ребята, кто хочет яркую жизнь в университете? Кто веселый, находчивый, энергичный, бодрый и готов устраивать настоящий разрыв в университете?» — процитировал комик «вербовщика» и добавил, что даже не дослушал его предложение, потому что не интересовался проектом.

«Я, соответственно, избежал КВН», — констатировал Чебатков. Он также подчеркнул, что этот факт удивляет многих его знакомых, так как в Томске в годы его обучения было очень много студенческих команд.

Ранее в марте Чебатков признался, что не любит КВН. Он отметил, что в детстве любил смотреть передачу. Однако чем старше он становился, тем более абсурдным ему казался проект. Комик добавил, что очень удивился, когда узнал о внутренней кухне проекта.