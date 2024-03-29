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19:59, 29 марта 2024Интернет и СМИ

Стоянов призвал не смотреть первые серии «Городка»

Актер Стоянов заявил, что ему никогда не нравились первые выпуски «Городка»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Актер театра и кино, народный артист России Юрий Стоянов призвал не смотреть первые серии юмористической программы «Городок». Такое заявление он сделал в беседе с порталом WomanHit.

    По словам артиста, ему никогда не нравились все первые выпуски «Городка». «К сожалению, их нельзя уничтожить, это уже часть истории. Но смотреть их не надо», — добавил он. Стоянов также поиронизировал над тем, что каждый раз, когда он просит зрителей не смотреть что-либо, они поступают наоборот.

    Кроме того, актер рассказал, что сыграл более трех тысяч женских образов. Стоянов напомнил, что ему приходилось изображать женщин, поскольку его партнер по «Городку» Илья Олейников не мог этого делать из-за усов. «Это не от хорошей жизни. Я никогда не получал от этого удовольствия, от самого факта. Но когда я входил в кадр, я обязан был сам себе нравиться», — отметил он.

    Ранее Стоянов дал совет молодым комикам. Он порекомендовал начинающим юмористам прочитать много книг и хорошо изучить сферу комедии.

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        Маргарита Щигарева
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