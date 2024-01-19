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20:03, 19 января 2024Интернет и СМИ

Стоянов дал совет молодым комикам

Актер Юрий Стоянов посоветовал молодым комикам прочитать много книг

Кадр: «Влобушкинъ» / YouTube

Актер театра и кино, народный артист России Юрий Стоянов порекомендовал молодым комикам прочитать много книг и хорошо изучить сферу юмора. Такой совет он дал начинающим в интервью проекту «Влобушкинъ», видео доступно на YouTube.

«Сначала [следует] прочитать очень-очень много книг, посмотреть очень много фильмов, узнать, что в этом жанре человечество придумало до тебя, и только после этого садиться в Maybach и давать из него интервью. А не в обратном порядке», — посоветовал Стоянов.

По словам народного артиста России, он следит за большинством современных комиков. Стоянов также отметил, что юмор в последнее время сильно поменялся. «Я это не говорю со знаком минус, я просто констатирую. Юмор стал открытым, обнаженным, лобовым, он стал про все. С него сняли, соскоблили огромное количество запретов и табу», — добавил он.

Ранее Стоянов поделился мнением о юмористической программе Comedy Club. Он назвал резидентов проекта достойными преемниками сатирической передачи «Городок».

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      Маргарита Щигарева
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