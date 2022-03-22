В ВОЗ назвали число нуждающихся в психологической помощи беженцев

Представитель ВОЗ заявил, что полмиллиона беженцев в Польше нуждаются в помощи психологов

Около полумиллиона граждан Украины, бежавших в Польшу, нуждаются в психологической помощи, а 30 тысяч беженцев имеют серьезные проблемы с психическим здоровьем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя ВОЗ в Польше Паломы Кучи.

По его словам, беженцы страдают от целого ряда проблем со здоровьем, включая диарею и обезвоживание, но основная потребность — поддержка в связи с психологическими травмами.

Ранее стало известно, что с начала боевых действий Украину покинули свыше 3,2 миллиона человек. Около двух миллионов из них направились в Польшу. Остальные уехали в Германию, Францию, Россию или другие европейские страны.

В феврале Россия признала независимость Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Позже президент России Владимир Путин выступил с обращением к согражданам, в котором объявил о начале военной операции на Украине. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ Москвы будет незамедлительным.