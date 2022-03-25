Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Страны ЕС объединят закупки газа

Страны ЕС и Еврокомиссия начнут работу над общими закупками газа, СПГ и водорода

Фото: Yves Herman / Reuters

Страны Европейского союза и Еврокомиссия вскоре начнут работу над общими закупками газа, СПГ и водорода. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заключения саммита глав государств Евросоюза.

Согласно документу, с прицелом на следующую зиму начинается разработка платформы для добровольны закупок энергоресурсов. Страны ЕС рассчитывают, оптимально используя коллективный политический и рыночный вес союза, добиваться снижения цен в переговорах. Отмечается, что платформа общих закупок будет доступна для стран Западных Балкан и трех ассоциированных восточных партнеров.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал требование России платить за газ в рублях. Макрон заявил, что у Франции нет оснований соглашаться платить рублями. «Цель этого требования — найти механизм обхода санкций. Но это несовместимо с контрактами, которые мы подписывали», — пояснил он. Глава Франции подчеркнул, что европейские покупатели российского газа должны покупать его за евро.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Комментарии отключены
Последние новости
Премьер Польши предложил запретить выдавать визы россиянам
Автомобилистам Подмосковья и дачникам порекомендовали остаться на зимней резине
Врач-диетолог назвала полезный для сердца способ приготовить кофе
Франция призвала ввести санкции против киберсферы КНДР
Вучич назвал отказ от нефти и газа из России «выстрелом в ногу» для Европы
Страны ЕС объединят закупки газа
Макрон прокомментировал требование России платить за газ в рублях
Байден оговорился и «допустил» отправку американских военных на Украину
Президент Молдавии прокомментировала акцию у российского посольства в Кишиневе
Авербух призвал жестко разобраться с делом о допинге Валиевой
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.