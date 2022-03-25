Страны ЕС объединят закупки газа

Страны ЕС и Еврокомиссия начнут работу над общими закупками газа, СПГ и водорода

Страны Европейского союза и Еврокомиссия вскоре начнут работу над общими закупками газа, СПГ и водорода. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заключения саммита глав государств Евросоюза.

Согласно документу, с прицелом на следующую зиму начинается разработка платформы для добровольны закупок энергоресурсов. Страны ЕС рассчитывают, оптимально используя коллективный политический и рыночный вес союза, добиваться снижения цен в переговорах. Отмечается, что платформа общих закупок будет доступна для стран Западных Балкан и трех ассоциированных восточных партнеров.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал требование России платить за газ в рублях. Макрон заявил, что у Франции нет оснований соглашаться платить рублями. «Цель этого требования — найти механизм обхода санкций. Но это несовместимо с контрактами, которые мы подписывали», — пояснил он. Глава Франции подчеркнул, что европейские покупатели российского газа должны покупать его за евро.

