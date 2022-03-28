Крупнейшая итальянская нефтегазовая компания отказалась платить рублями за газ

Гендиректор итальянской Eni Дескальци отказался расплачиваться за российский газ рублями

Крупнейшая нефтегазовая компания Италии Eni заявила о невозможности расплачиваться за приобретаемый российский газ в рублях. Об этом рассказал глава компании Клаудио Дескальци. Его слова приводит ТАСС.

«Они попросили нас платить за газ в рублях. Мы не сможем этого сделать, потому что у нас нет рублей. И это не предусмотрено контрактом, в котором расчеты в евро», — заявил он.

Дескальци подчеркнул, что условия контракта нельзя изменить в одностороннем порядке, и потребуется хотя бы дополнительное соглашение.

Глава Eni также отметил, что не уверен в будущих поставках газа из России, которые сейчас осуществляются через территорию Украины, и упрекнул Европу в том, что та никогда не думала о собственной энергетической безопасности. Альтернативой российскому газу топ-менеджер назвал африканское топливо.

«Выстрел в ногу» для Европы

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что возможный отказ от нефти и газа из России станет для Европы «выстрелом в ногу». По его словам, альтернативные источники газа не имеют достаточного объема топлива для потребностей Европы.

Вучич отметил, что «рациональные люди на Западе» понимают такой расклад, а потому осознают необходимость переговоров с Россией. Некоторые немецкие и австрийские политики уже заявляют, что не могут «уничтожить сами себя» отказом от российских ресурсов.

Если введем санкции против России по вопросу нефти и газа, то уничтожим сами себя, как будто начали бороться с кем-то и первым делом выстрелили себе в ногу, как тогда бороться Александр Вучич Президент Сербии

Рубль может укрепиться

Решение продавать российский газ европейским странам за рубли только укрепит национальную валюту. Об этом рассказал аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев. Укрепление обеспечивается за счет увеличения числа экономических агентов, заинтересованных в стабильности курса, заметил он.

«Сейчас все компании-экспортеры обязаны продавать 80 процентов своей валютной выручки на валютном рынке. При переходе расчетов за экспортные поставки газа в нашу валюту импортеры будут вынуждены покупать рубль — то есть по сути проводить те же операции по продаже валюты на рынке (если они начнут)», — сказал Джиоев.

Специалист также добавил, что импортерам потребуются запасы рублей для реализации бесперебойных платежей — это укрепит спрос на отечественную валюту и в некоторой степени нивелирует воздействие санкций.

Заявление Путина

23 марта президент России Владимир Путин объявил о решении в кратчайшие сроки перевести расчеты за поставки природного газа в «недружественные» страны в рубли. По словам главы государства, Россия откажется принимать оплату за поставки газа в скомпрометировавших себя валютах, то есть в долларах и евро.

Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты — начнем с этого — нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли Владимир Путин Президент России

Президент России Владимир Путин поручил правительству, Центробанку и российской компании «Газпром» до конца марта принять меры по переводу на рубли расчетов за природный газ с «недружественными» странами.