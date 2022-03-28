Аналитик Джиоев допустил укрепление рубля благодаря продаже газа за российскую валюту

Аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев объяснил, с чем связано текущее укрепление рубля. Об этом он рассказал в интервью агентству «Прайм».

Джиоев раскрыты последствия продажи российского газа за рубли и заявил, что национальная валюта не испытает значительных изменений. Однако он допустил ее укрепление благодаря увеличению числа экономических агентов, которые заинтересованы в стабильности курса.

«Сейчас все компании-экспортеры обязаны продавать 80 процентов своей валютной выручки на валютном рынке. При переходе расчетов за экспортные поставки газа в нашу валюту импортеры газа будут вынуждены покупать рубль — то есть по сути проводить те же операции по продаже валюты на рынке (если они начнут)», — объяснил он.