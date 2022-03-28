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Италия заявила о невозможности платить за российский газ в рублях

Глава итальянской компании Eni Дескальци отказался платить за российский газ рублями

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Крупнейшая итальянская нефтегазовая компания Eni заявила о невозможности расплачиваться за приобретаемый российский газ в рублях, как того потребовал президент России Владимир Путин. Слова главы Eni Клаудио Дескальци приводит ТАСС.

«Они попросили нас платить за него [газ] в рублях. Мы не сможем этого сделать, потому что у нас нет рублей. И это не предусмотрено контрактом, в котором указаны расчеты в евро», — отметил Дескальци, добавив, что условия контракта невозможно изменить в одностороннем порядке.

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Также глава Eni отметил, что не уверен в будущих поставках газа из России, которые сейчас осуществляются через территорию Украины. Европа, по словам Дескальци, никогда не думала о собственной энергетической безопасности. Альтернативой российскому газу топ-менеджер назвал топливо из стран Африки.

В конце марта президент Владимир Путин объявил о переводе расчетов за поставки российского газа в «недружественные» страны в рубли. Отечественные поставщики должны перезаключить контракты до 31 марта. При этом многие покупатели газа уже заявили о невозможности таких изменений и о том, что они нарушают условия действующих контрактов.

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Платон Щукин
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