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Песков рассказал о тотальной экономической войне против России

Песков рассказал о тотальной войне против России в сферах экономики и торговли

Фото: Global Look Press

Запад ведет против России тотальную войну в сферах экономики и торговли. Об этом в эфире телеканала PBS рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, Москва «существует в недружественной реальности посреди войны». В частности, он напомнил, что западноевропейские страны захватывают денежные средства и блокируют финансовые отношения. «Нам приходится приспосабливаться к новой реальности», — отметил чиновник.

Ранее Песков заявил, что Москва не будет заниматься благотворительностью и поставлять газ Европе бесплатно, если партнеры откажутся платить в рублях.

23 марта президент России Владимир Путин поручил перевести оплату за российский газ по действующим контрактам с «недружественными» странами в рубли. После этого представители властей и топ-менеджеры энергетических компаний некоторых стран Европы заявили, что не смогут оплачивать российское топливо рублями.

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Марина Совина
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