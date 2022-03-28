Кремль отказался бесплатно поставлять газ Европе

Песков заявил, что Россия не будет поставлять газ бесплатно при отказе платить в рублях

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет заниматься благотворительностью и поставлять газ Европе бесплатно, если партнеры откажутся платить в рублях. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что власти прорабатывают детали поставок газа в недружественные страны за рубли.

«Это не покупка какого-то товара в магазине, где вы покупаете и на кассе расплачиваетесь, поэтому это и поставки, и оплата, и подведение балансов, это процесс, растянутый по времени. Сейчас все модальности как раз прорабатываются», — сказал он.

23 марта Путин поручил перевести оплату за российский газ по действующим контрактам с «недружественными» странами в рубли. После этого представители властей и топ-менеджеры энергетических компаний некоторых стран Европы заявили, что не смогут оплачивать российское топливо рублями.