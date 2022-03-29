Россия допустила отказ от поставок газа в Европу

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что РФ просчитывает план при отказе Европы от газа

Москва просчитывает план действий на случай, если европейские контрагенты откажутся от газовых контрактов с Россией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Зарубежные компании должны понимать, что за евро и доллары можно купить рубли и ими оплатить газ, де-факто ничего не меняется», — отметил Песков. Однако он допустил отказ от поставок топлива. Бесплатного газа не бывает, добавил пресс-секретарь президента.

При этом Песков подчеркнул, что «Россия была, есть, остается надежным поставщиком энергоресурсов, и Россия заинтересована в продаже своего газа». Однако компании, по его мнению, должны понимать изменившуюся конъюнктуру и обстановку, которая, «возникла в условиях экономической войны, которую ведут против Российской Федерации».

Все страны «Большой семерки» не станут оплачивать поставки российского газа в рублях, несмотря на требование Москвы. Об этом ранее сообщил вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.

О переводе платежей за газ в рубли в кратчайшие сроки президент России Владимир Путин объявил 23 марта. По его мнению, Россию вынудили пойти на такой шаг, потому что доллары и евро скомпрометировали себя.

Песков объяснил, что механизм перевода платежей станет понятен только после того, как торговые партнеры сформулируют консолидированную позицию.