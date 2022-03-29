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В Кремле назвали невозможной бесплатную поставку газа

Песков заявил, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в другие страны

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Россия не будет бесплатно поставлять газ в другие страны, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, назвав это невозможным. Его слова приводит ТАСС.

«Газ бесплатно поставлять никто не будет, это просто невозможно, а оплачивать его можно только в рублях», — сказал он. По словам пресс-секретаря президента, зарубежные компании должны понимать изменившуюся конъюнктуру в условиях «экономической войны», которую ведут против Москвы.

28 марта вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил об отказе стран «Большой семерки» платить за российский газ в рублях. Он отметил, что новое условие является явным нарушением действующих контрактов, где прописан отличный от оплаты в рублях формат.

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В тот же день Песков пояснил, что процесс поставки газ очень сложный, и в настоящее время прорабатываются все «модальности» дальнейших поставок. По его словам, вопрос сейчас обсуждается между профильными ведомствами, а также с «Газпромом».

23 марта президент России Владимир Путин поручил перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли. Он аргументировал это тем, что такие валюты, как доллар и евро, себя скомпрометировали.

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Алина Гончарова
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