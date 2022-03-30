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Кремль рассказал о датах перехода на оплату российского газа в рублях

Песков заявил, что оплата за газ в рублях не запустится с 31 марта

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Процесс оплаты российского газа в рублях, поставляемого в недружественные страны, не запустят 31 марта. О датах рассказал официальный представить Кремля Дмитрий Песков, передает «Интерфакс». Он заявил, что период будет растянут во времени.

Песков добавил, что механизм оплаты рублями российского газа будет обнародован позднее. Также он подчеркнул, что «есть поручение президента, и оно будет исполнено».

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Ранее официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Эрик Мамер заявил, что Евросоюз отказывается от выполнения требований России по оплате газа в рублях. Москва, как утверждает Песков, просчитывает план действий на случай, если европейские контрагенты откажутся от газовых контрактов с Россией.

О переводе платежей за газ в рубли в кратчайшие сроки президент России Владимир Путин объявил 23 марта. По его мнению, Россию вынудили пойти на такой шаг, потому что доллары и евро скомпрометировали себя.

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Платон Щукин
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