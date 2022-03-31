Кремль разъяснил Берлину механизм оплаты газа рублями

Максим Орешкин по просьбе Путина разъяснил Берлину механизм оплаты газа в рублях

Помощник президента России Максим Орешкин разъяснил Берлину механизм оплаты за газ в рублях. Такое поручение ему дал президент Владимир Путин после разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам Пескова, Путин подробно проинформировал Шольца по теме процедуры расчетов за российский газ в рублях, однако, чтобы данные разъяснения «приземлить на более экспертный уровень», он попросил Орешкина позвонить помощнику по экономическим вопросам канцлера Йоргу Кукису. Пресс-секретарь президента России отметил, что Орешкин связался с немецким коллегой вечером 30 марта и «абсолютно предметно, технологически, без какой-либо политики объяснил то, как видится работа этой системы».

«Как мы и говорили, де-факто для получателей российского газа, которые оплачивают эти поставки, фактически никаких изменений не будет. В любом случае они приобретают рубли на ту же валюту, которая указана в договорах», — отметил Песков, подчеркнув, что Россия остается полностью приверженной своим обязательствам по действующим договорам.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным попросил разъяснений по процедуре расчетов за российский газ в рублях.

Президент России объявил о прекращении продажи газа за доллары и евро 23 марта. С этого момента российская сторона не раскрывала механизм будущей оплаты, ограничиваясь констатацией, что без рублей газа Европа не получит. 30 марта официальный представить Кремля Дмитрий Песков разъяснил, что процесс оплаты российского газа в рублях, поставляемого в недружественные страны, не запустят 31 марта. Он уточнил, что период будет растянут во времени, а механизм оплаты рублями российского газа будет обнародован позднее.

Официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Эрик Мамер заявил, что Евросоюз отказывается от выполнения требований России по оплате газа в рублях. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сочла решение России рассчитываться за газ в рублях попыткой обойти введенные Западом санкции.