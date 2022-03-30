Шольц попросил у Путина разъяснения по оплате за газ в рублях

Канцлер ФРГ Шольц попросил у Путина разъяснения по расчетам за российский газ в рублях

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным попросил разъяснений по процедуре расчетов за российский газ в рублях. Об этом заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, передает РИА Новости.

По его словам, российский лидер уведомил Шольца, что с 1 апреля поставки газа в Европу должны оплачиваться в рублях, и отметил при этом, что для европейских импортеров ничего не изменится. Так, расчеты будут осуществляться только в евро и, как и обычно, переводиться в Газпромбанк, который не затронут санкциями. После этого банки будут конвертировать деньги в рубли.

Канцлер Шольц в этом разговоре не давал согласия, а лишь попросил письменной информации, чтобы лучше понять процедуру Штеффен Хебештрайт официальный представитель немецкого правительства

Канцлер Германии также отметил, что договоренность «Большой семерки» остается в силе. Так, поставки энергоносителей будут оплачиваться только в евро и долларах, как это предусмотрено в контрактах.

При этом в Кремле по итогам этого разговора отметили, что российский президент объяснил канцлеру Германии решение о переходе в расчетах за газ на рубли. По его словам, это вызвано тем, что в нарушение норм международного права российские валютные резервы заморожены странами ЕС. В то же время стороны условились, что этот вопрос дополнительно обсудят эксперты двух стран.

Защита России

Как пояснил замглавы МИД Сергей Рябков, требование России к иностранным компаниям платить за российский газ в рублях является защитой интересов страны в условиях санкций. По его словам, такие требования не нарушают контракты.

Мы не меняем контракты, мы защищаем наши интересы от цунами, волны совершенно безответственных санкций, которые просто потрясли основы международной торговли и международной финансовой системы Сергей Рябков замглавы МИД России

Также представитель ведомства отметил, что Россия хотела бы, чтобы европейские страны нашли креативное решение в ситуации с оплатой газа в рублях и пересмотрели свое мнение по поводу невозможности подобных расчетов. «Я надеюсь, что они поменяют решение, используют оставшееся время, чтобы найти креативное решение из этой ситуации», — отметил Рябков.

Отказ Европы оплачивать газ в рублях

Официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Эрик Мамер ранее заявлял, что ЕС отказывается от выполнения требований России по оплате газа в рублях.

По его словам, Брюссель участвовал в обсуждении вопроса группой стран G7 и позиции, соответственно, совпадают. Он также отметил, что главы министерств энергетики этих государств «отвергли требования» России.

Расчеты за поставки газа в Европу в рубли

23 марта Путин принял решение в кратчайшие сроки перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли. По его словам, Россия откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро.

Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты — начнем с этого — нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли Владимир Путин президент России

На фоне такого решения российский президент поручил Центробанку и правительству в недельный срок определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке покупателями российского газа. Также Путин пояснил, что Россия будет поставлять газ в соответствии с объемами и принципами ценообразования, заключенными в контрактах, — изменится лишь валюта платежа.