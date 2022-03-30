Требование платить за газ рублями объяснили защитой России

Замглавы МИД Рябков объяснил требование перевести оплату за газ в рубли

Требование Москвы к иностранным компаниям платить за российский газ в рублях является защитой интересов страны в условиях санкций. Такое объяснение дал замглавы МИД Сергей Рябков. Его слова приводит ТАСС.

Рябков отметил, что такие требования на нарушают контракты. «Мы не меняем контракты, мы защищаем наши интересы от цунами, волны совершенно безответственных санкций, которые просто потрясли основы международной торговли и международной финансовой системы», — прокомментировал он.

Также он сказал, что Россия хотела бы, чтобы страны Европы нашли креативное решение в ситуации с оплатой газа в рублях и пересмотрели свое мнение по поводу невозможности подобных расчетов. «Я надеюсь, что они поменяют решение, используют оставшееся время, чтобы найти креативное решение из этой ситуации», — отметил Рябков.

О решении перевести оплату за газ «недружественным странам» в рубли 23 марта объявил президент России Владимир Путин. 30 марта его пресс-секретарь Дмитрий Песков разъяснил, что 31 марта соответствующие процедуры не запустятся. Он заявил, что период будет растянут во времени.

В свою очередь представители стран ЕС уже указывали, что не готовы пойти на переход к оплате за газ в рублях, поскольку действующими контрактами предусмотрена иная валюта.