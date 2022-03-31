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Германия заявила о смягчении Путиным требований по покупке газа за рубли

Правительство ФРГ сообщило о пересмотре Путиным требований по покупке газа за рубли

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Президент России Владимир Путин спустя неделю после объявления о скорейшем пересмотре практики продажи газа «недружественным странам» в вопросе валюты оплаты смягчил свои требования. Об этом со ссылкой на телефонный разговор канцлера Германии Олафа Шольца с российским лидером в среду, 30 марта, рассказал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, сообщает Bloomberg.

По его словам, Путин заявил о сохраняющейся для Берлина возможности продолжать покупать газ за евро, а не за российские рубли, однако в другом формате. Пересмотр коснется только посредника — если раньше компании для расчета с поставщиком переводили оплату в западные банки, то теперь должны сотрудничать с «Газпромбанком».

Этот банк является третьим в России по размеру активов и не попадает под новый, пятый по счету пакет санкций ЕС, который разрабатывается в настоящее время. Получив евро, он должен будет конвертировать их в рубли и передать средства «Газпрому».

Профессор ВШЭ, аналитик Евгений Коган в своем Telegram-канале отметил, что такое требование Путина все равно нарушает заключенные контракты, поскольку изменяет уровень расчетного риска для покупателей. По его мнению, компромисс в этом вопросе выглядит вероятным, однако для него необходимо обоюдное желание, которое Европа пока не демонстрирует.

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Российская сторона в сообщении о разговоре Путина с Шольцем не стала указывать детали обсуждения поставок газа. В пресс-службе Кремля рассказали, что президент объяснил причину изменения порядка расчета, а также заверил канцлера, что контрактные условия для импортеров не изменится.

Президент России объявил о прекращении продажи газа за доллары и евро 23 марта. С этого момента российская сторона не раскрывала механизм будущей оплаты, ограничиваясь констатацией, что без рублей газа Европа не получит. 30 марта замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что в Москве надеются на креативное решение Европы по смене формата платежей.

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Платон Щукин
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