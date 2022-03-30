Путин заявил Шольцу о решении перейти на оплату газа в рублях

Путин проинформировал канцлера Германии Шольца о решении перейти на оплату газа в рублях

Президент России Владимир Путин заявил канцлеру Германии Олафу Шольцу в ходе телефонного разговора о решении Москвы перейти на оплату газа, поставляемого в ФРГ и другие страны Европейского союза (ЕС), в рублях. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передает РИА Новости.

«Изменение порядка расчетов вводится из-за того, что в нарушение норм международного права валютные резервы Банка России были заморожены странами-членами ЕС», — сказано в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что Путин заверил Шольца, что указанное решение не должно привести к ухудшению контрактных условий для европейских компаний-импортеров российского газа. Этот вопрос дополнительно обсудят эксперты из России и Германии.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что требование Москвы к иностранным компаниям платить за российский газ в рублях является защитой интересов страны в условиях санкций. Он отметил, что такие требования не нарушают заключенные контракты.