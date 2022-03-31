Песков сообщил о презентации Путину механизмов перехода к оплате российского газа за рубли

Президенту России Владимиру Путину представили механизмы перехода к оплате российского газа за рубли. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

По его словам, вскоре они будут обнародованы. «Да, это действительно так», — ответил Песков на вопрос журналистов, было ли выполнено требование Путина представить схему расчета за газ в рублях.

Глава государства ранее поручил правительству, Центробанку и «Газпрому» в срок до 31 марта перевести расчеты за газ в рубли для стран, которые ввели санкции в отношении России. Путин при этом отметил, что Россия будет и дальше поставлять газ в тех объемах и ценах, которые значатся в контрактах.

Официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер после этого заявлял, что ЕС отказывается от выполнения требований России по оплате газа в рублях. По его словам, Брюссель участвовал в обсуждении вопроса группой стран G7 и позиции, соответственно, совпадают.