В Польше заявили о готовности к отказу от импорта российского газа

Глава Gaz-System заявил о готовности Польши к отказу от импорта российского газа

Глава газотранспортного оператора Польши Gaz-System Томаш Стемпень заявил о готовности страны к отказу от импорта российского газа. Его слова приводит РИА Новости.

«Сегодня, в апреле 2022 года, газовая система Польши готова на такое обстоятельство, как перекрытие всех восточных входов в Польшу без необходимости запуска какого-то кризисного управления, без необходимости ограничения поставок для потребителей», — отметил он.

Стемпень добавил, в настоящее время хранилища газа страны заполнены почти на 80 процентов. «У нас исторический уровень заполнения хранилищ. Каждый день мы закачиваем в них большое количество газа», — сказал он. Глава Gaz-System также сообщил о наличии альтернативных источников газа.

Ранее 22 апреля Еврокомиссия направила странам-членам ЕС письмо, в котором оценивается новая система оплаты за российский газ в рублях. В ЕК не смогли точно сказать, как можно не нарушить санкции при оплате за газ в рублях. При этом глава ЕК Урсула фон дер Ляйен уже предупреждала, что Евросоюз будет рассматривать оплату российского газа рублями именно как нарушение санкций.

