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Италия не исключила прекращение поставок российского газа в мае

Глава итальянского регулятора Бессегини допустил прекращение поставок газа из России в мае

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Поставки российского природного газа в Европу могут прекратиться уже в мае, если стороны пойдут на принцип в вопросе оплаты газа в рублях. Такую возможность не исключил глава Регулирующей службы по энергетике, сетям и окружающей среде Италии (Arera) Стефано Бессегини, передает РИА Новости.

В интервью газете Corriere della Sera чиновник рассказал, что многие допускают такое развитие событий и если это произойдет, возникнет опасность неполного заполнения хранилищ. По словам Бессегини, в настоящее время следует рассмотреть уже имеющиеся соглашения и те, что можно заключить, чтобы понять, что Италия может из них извлечь.

Глава регулятора имеет в виду, что предложения России по переводу газовых контрактов на рублевую форму оплаты могут быть признаны нарушением санкций Евросоюза. В таком случае, если стороны не смогут договориться, поставки прекратятся.

Ранее источники, знакомые с ситуацией, указали, что Италия рассматривает отказ от контрактов с Россией, но будет опираться на юридический анализ Брюсселя. Тем не менее 15 апреля глава МИД страны Луиджи Ди Майо подчеркнул, что схема двойного счета в евро и рублях в российском банке означает обход санкций.

Премьер-министр Италии Марио Драги в последние месяцы неоднократно заявлял о необходимости снизить зависимость от российского газа за счет поставок из других стран, таких как Азербайджан, Алжир, Тунис и Ливия. В связи с этим в апреле глава итальянского правительства договорился с Алжиром об увеличении поставок топлива на девять миллиардов кубометров в год.

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Платон Щукин
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