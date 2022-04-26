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Польша ввела санкции против «Новатэка» и «Газпрома»

Власти Польши ввели санкции против 50 российских и белорусских физлиц и компаний

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Польские власти объявили о введении санкций в отношении 50 российских и белорусских физических и юридических лиц. Как рассказал министр внутренних дел Мариуш Каминьский, фигурантами списка стали в том числе «Новатэк», «Газпром» и «Акрон», передает ТАСС.

По его словам, перечень стал дополнением к ограничительным мерам, которые ранее ввел Евросоюз, и компаний в нем больше, чем граждан — 35 против 15-ти.

«Газпром» попал под санкции в рамках деятельности EuroPolGaz, многие российские компании — за связь с поставками в Польшу российского угля и угля с Донбасса. Пострадал также российский бизнесмен Вячеслав Кантор, который владеет 20 процентами в польской компании Azoty.

В польском списке оказались олигархи, связанные с режимом президента Белоруссии Александра Лукашенко, и «Белорусская нефтяная компания», поставляющая бензин за рубеж под брендом Beloli.

Каминьский отметил, что речь идет о первом санкционном списке, который касается компаний и частных лиц, имеющих бизнес или активы в Польше. Планируется ли его расширение, министр не уточнил.

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Платон Щукин
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