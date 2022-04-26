Британия ввела новые ограничения на экспорт в Россию

Британия запретила поставки в РФ технологий, которые могут использоваться против Украины

Великобритания ввела новые ограничения на экспорт в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министерства внешней торговли Соединенного Королевства

Санкции коснулись технологий и товаров, которые могут использоваться «для угнетения героического народа Украины».

Продукция, на которую распространяется запрет, может включать оборудование для осуществления прослушивания и наблюдения Министерство внешней торговли Великобритании

Также британской стороной были снижены до нуля все ввозные пошлины для продукции с Украины и отменены все квоты. Отмечается, что это даст экономическую поддержку Украине.

Это часть широких мер экономической поддержки Украины со стороны Великобритании, которые включают гарантии предоставления [Киеву] ссуды в размере одного миллиарда фунтов Министерство внешней торговли Великобритании

Шестой пакет санкций

Исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис заявил, что шестой пакет санкций может затронуть импорт нефти из России.

По его словам, Европа должна вводить санкции таким образом, чтобы они усиливали давление на Россию, но при этом минимизировали ущерб для европейских стран.

Мы работаем над шестым пакетом санкций, один из рассматриваемых вопросов — это некая форма нефтяного эмбарго Валдис Домбровскис Исполнительный вице-президент Еврокомиссии

Домбровскис добавил, что детали ограничений еще не согласованы. При этом он допустил, что они могу включать постепенный отказ от российской нефти или введение тарифов на экспорт сверх определенного ценового предела.

Заместитель председателя ЕК, еврокомиссар по вопросам транспарентности Вера Юрова, в свою очередь отметила, что Европейский союз может объявить о шестом пакете антироссийских санкций на предстоящей неделе.

Юрова уточнила, что ожидает санкций в банковской сфере, а также допустила ограничения на поставки российского энергетического сырья.

При этом она отметила, что для ЕК «наилучшим результатом являются максимально жесткие санкции». В то же время еврокомиссар подчеркнула, что ЕК не станет предлагать такие антироссийские санкции, введение которых не поддержат все страны сообщества.

Последствия санкций для Европы

Депутат Европарламента (ЕП) от Ирландии Клэр Дейли предрекла разрушение экономики ЕС из-за антироссийских санкций. По его мнению, санкции в отношении Москвы не станут сдерживающим фактором.

Если Европа перекроет поставки российских энергоносителей, чего добиваются США, то сотни тысяч, а возможно, и миллионы европейцев потеряют работу. И не стоит забывать, что ни одна из этих мер не повлияет на спасение ни одной украинской жизни, но разрушит европейскую экономику Клэр Дейли Депутат Европарламента от Ирландии

Также газета The Daily Telegraph со ссылкой на опубликованный ранее в апреле анализ торговых мер сообщила, что британская экономика в последующие девять лет потеряет 6,2 миллиарда фунтов стерлингов (около 7,96 миллиарда долларов) из-за санкций против России.

По данным издания, самый большой ущерб будет вызван запретом на поставки автомобилей Bentley, Aston Martin и сумок Burberry. Согласно прогнозу правительства, к 2030 году эти компании понесут убытки в размере 881,7 миллиона фунтов стерлингов. В то же время отмечается, что люксовые бренды поддерживают принимаемые государством меры.

Кроме того, убытки компаний, экспортирующих товары и технологии нефтеобработки, составят 6,7 миллиона фунтов стерлингов, а убытки компьютерной индустрии — 4,1 миллиона фунтов стерлингов.

Также министр финансов Индонезии Мульяни Индравати заявила, что ряд участников министерской встречи G20 выразили обеспокоенность в связи с последствиями антироссийских санкций для мировой экономики.

Некоторые из членов [G20] выразили озабоченности по поводу экономических последствий этих санкций Мульяни Индравати Министр финансов Индонезии

По мнению участников встречи, ситуация на Украине и связанные с ней действия некоторых стран будут препятствовать процессу восстановления мировой экономики. Министр уверена, что это затронет всемирную продовольственную безопасность и глобальные цены на энергоносители.