В Европарламенте предрекли разрушение экономики ЕС из-за антироссийских санкций

Депутат ЕП Дейли заявила, что антироссийские санкции разрушат европейскую экономику

Депутат Европарламента (ЕП) от Ирландии Клэр Дейли предрекла разрушение экономики Евросоюза (ЕС) из-за антироссийских санкций. Об этом сообщает Global Times.

Дейли считает, что санкции в отношении России не станут сдерживающим фактором. «Если Европа перекроет поставки российских энергоносителей, чего добиваются США, то сотни тысяч, а возможно, и миллионы европейцев потеряют работу. И не стоит забывать, что ни одна из этих мер не повлияет на спасение ни одной украинской жизни, но разрушит европейскую экономику», — заявила депутат.

Ранее Bloomberg сообщал, что США и Евросоюз обсуждают возможные варианты снижения доходов России от поставок нефти в ЕС. По информации источника, переговоры Вашингтона и Брюсселя направлены на поиск способов «нанести как можно более сильный удар» по прибыли России. В качестве потенциальной меры изучается возможность применения расчетного механизма, который позволил «бы удержать выручку России» от экспорта энергоносителей.

