США и ЕС рассмотрят способы снижения доходов России от поставок нефти в Евросоюз

Bloomberg: США и ЕС обсуждают варианты снижения доходов РФ от поставок нефти в Евросоюз

США и Евросоюз обсуждают возможные варианты снижения доходов России от поставок нефти в ЕС. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По информации источника, переговоры Вашингтона и Брюсселя направлены на поиск способов «нанести как можно более сильный удар» по прибыли России.

В качестве потенциальной меры изучается возможность применения расчетного механизма, который позволил «бы удержать выручку России» от экспорта энергоносителей. США и ЕС также обсуждают возможность зафиксировать ценовой порог на поставки нефти и газа из России.

Государства рассматривают и полный отказ от российской нефти, однако представители США опасаются «взлета цен на нефть и роста доходов Кремля».

Ранее The Wall Steet Journal сообщило, что экспорт нефти из России в ЕС вырос до 1,6 миллиона баррелей в день. Издание предполагает, что речь идет о формировании непрозрачного рынка на условиях, которые могут скрыть происхождение нефти. После начала военной операции, объявленной президентом Владимиром Путиным, западные трейдеры опасаются репутационных рисков при торговле с Россией. Однако страна нашла способ продолжать продажи: танкеры отправляют из портов с пометкой «пункт назначения неизвестен».

