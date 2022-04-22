Россия нашла новый способ продавать нефть Западу

The Wall Steet Journal: экспорт нефти из России в ЕС вырос до 1,6 миллиона баррелей в день

Экспорт нефти из российских портов в страны Евросоюза, традиционно бывших ключевыми покупателями этого товара, в апреле вырос до средних объемов около 1,6 миллиона баррелей в день по сравнению с 1,3 миллиона баррелей в марте, свидетельствуют данные TankerTrackers.com. Похожие цифры следуют из информации компании аналитической компании Kpler — 1,3 миллиона баррелей в день в апреле по сравнению с 1 миллионов в середине марта, пишет The Wall Steet Journal.

Издание предполагает, что речь идет о формировании непрозрачного рынка на условиях, которые могут скрыть происхождение нефти. После начала военной операции, объявленной президентом Владимиром Путиным, западные трейдеры опасаются репутационных рисков при торговле с Россией. Однако страна нашла способ продолжать продажи: танкеры отправляют из портов с пометкой «пункт назначения неизвестен».

Их из российских портов отправляется все больше. За прошедшую часть апреля на такие суда было погружено больше 11,1 миллиона баррелей — больше, чем в любую конкретную страну, свидетельствуют данные TankerTrackers.com. До начала операции на Украине к такому способу почти не прибегали.

Пометка «пункт назначения неизвестен» свидетельствует о том, что нефть везут на другие суда в море, считают специалисты. Там российскую нефть смешивают с другой, чтобы скрыть ее происхождение. Речь идет о старой практике, которая уже позволяла продолжать экспорт таким попавшим под санкции странам, как Иран и Венесуэла. На рынке уже появились новые сорта нефтепродуктов, называемых «туркменская смесь» или «латвийская смесь» — и все понимают, что они содержат в себе значительное количество российской нефти, указывают трейдеры.

США, Великобритания, Австралия и Канада запретили импорт российской нефти, однако Евросоюз гораздо более зависим от российских энергоносителей. Потому на уровне ЕС решения пока не было, но многие энергокомпании в Европе сами стали воздерживаться от сделок после начала операции, и в марте экспорт нефти из России снизился.

В будущем ЕС все же может решиться на эмбарго в отношении российской нефти, однако точной даты пока нет, сообщил 22 апреля министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. «Нефть приносит России 700 миллионов долларов в день. Поэтому запрет на ее поставки нанесет удар по российской экономике и властям. Необходимо добиться согласия всех членов ЕС по этому вопросу. Пока этого нет», — сказал министр.